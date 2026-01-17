Haberler

Yatırımcı rehberi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve yabancı para birimlerinin TL bazındaki fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu itibarıyla haftalık değişim oranlarıyla birlikte değerlendirildi.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.223,006.397,492,806,59
Cumhuriyet40.464,0041.941,0043.113,002,796,55
ABD Doları42,809043,141043,24900,251,03
Avro50,232050,281050,2740-0,010,08
İngiliz Sterlini57,885058,016058,0050-0,020,21
İsviçre Frangı54,289054,001053,9920-0,02-0,55
(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Kanada Premier Ligi'nde oynanan inanılmaz maç yeniden gündemde

Bu sahada maç yapıp şampiyon oldular