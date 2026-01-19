Haberler

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 585 bin liraya yükseldi

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda %1,3 artışla 6 milyon 585 bin lira oldu. Bugünkü işlem hacmi 5 milyar TL'yi geçti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 585 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 567 bin lira, en yüksek 6 milyon 605 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 artışla 6 milyon 585 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 66 milyon 673 bin 649,32 lira, işlem miktarı ise 771,13 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 489 milyon 261 bin 376,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıflar Bankası, Garanti BBVA ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.500.000,004.600,00
En Düşük6.567.000,004.645,00
En Yüksek6.605.000,004.680,00
Kapanış6.585.000,004.645,00
Ağırlıklı Ortalama6.583.933,704.665,59
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.066.673.649,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg)771,13

Toplam İşlem Adedi36

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
