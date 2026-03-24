Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi

Altın fiyatlarındaki sert düşüş ve dalgalanma piyasada yoğunluk ve panik oluştururken, İslam Memiş yatırımcılara "Panik yapmayın" çağrısında bulundu. Uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade eden Memiş; ons altının 6.000 dolar seviyesine, gram altının da 10 bin TL seviyelerine yaklaşabileceğini ifade etti.

Altın piyasasında gün içinde sert dalgalanmalar yaşandı. Ons altın 4.448 dolar ile 4.305 dolar arasında hareket ederken, saat 11.30 itibarıyla 4.398 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise gün içinde 6.342 TL ile 6.139 TL aralığında dalgalandı ve saat 11.16 itibarıyla 6.289 TL seviyesine ulaştı. Gümüş fiyatı da ons bazında 69,25 dolar seviyesinde seyretti.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki ani düşüşün hem yatırımcıları hem de kuyumcuları şaşırttığını söyledi. Memiş, “Fiyatların bu kadar sert bir şekilde aniden düşmesine biz de şok olduk. Kuyumcular da yoğunluktan dolayı şok yaşadı. Herkes bir şok yaşadı” dedi.

KUYUMCULARDA ALTIN KALMADI

Fiyatlardaki gerilemeyi fırsat bilen vatandaşlar kuyumculara yönelirken, piyasada ürün sıkıntısı yaşandı. Memiş, paketli gram altın, çeyrek ve yarım altın gibi ürünlerin bulunamadığını, arz tarafında ciddi sorunlar oluştuğunu belirtti. Alım-satım makaslarının da 250-300 lira seviyesine kadar açıldığını ifade etti.

“PANİK YAPMAMAK LAZIM”

Yatırımcılara uyarılarda bulunan Memiş, panik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle yüksek işçilikli ürünler yerine daha uygun alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Memiş, bankalar veya darphane sertifikaları üzerinden yapılan alımların daha avantajlı olabileceğini söyledi.

YIL SONU İÇİN RAKAM BİLE VERDİ 

Altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olmayacağını düşündüğünü dile getiren Memiş, uzun vadede yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade etti. Ons altının 6.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngören Memiş, bu durumda gram altının da 10 bin TL seviyelerine yaklaşabileceğini söyledi. Ancak kısa vadede yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini belirten Memiş, “2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bu sert dalgalanmaları göreceğiz” diyerek piyasadaki oynaklığa dikkat çekti.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR 

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

