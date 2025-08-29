Altın güne rekorla başladı

Altın güne rekorla başladı
Önceki gün 4 bin 482 TL'den günü tamamlayan gram altın yeni güne rekorla başladı. Gram altın 4 bin 522 seviyesine çıkarak yeni zirveye ulaştı. Ons altın ise 3 bin 423 dolardan işlem görüyor.

Altın piyasalarında hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz yılı rekorlarla kapatan değerli metal, yeni yılda bir süre durağan seyretse de son günlerde yeniden ivme kazandı.

ALTINDAN BİR REKOR DAHA

Gece saatlerinde yukarı yönlü atağını sürdüren gram altın, 4 bin 522 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bu tarihi zirve, yatırımcının yüzünü güldürürken piyasada da büyük bir heyecan yarattı.

Uluslararası piyasalarda ise ons altın dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. 3.423 dolar seviyesini aşan ons fiyatı, 22 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek noktaya taşındı.

Sabah saatlerinde fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme yaşansa da altının gece yakaladığı yukarı yönlü trendini koruması, uzmanlara göre yeni rekorların habercisi olabilir.

Ekonomistler, küresel belirsizlikler ve güvenli liman arayışının altına olan talebi artırdığına dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor.

29 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Sabah saatleri itibarıyla altın piyasasında güncel rakamlar şöyle:

Gram Altın : Alış 4.510,38 TL – Satış 4.510,89 TL

Ons Altın : Alış 3.408,59 dolar – Satış 3.408,95 dolar

Çeyrek Altın : Alış 7.335,00 TL – Satış 7.399,00 TL

Yarım Altın : Alış 14.670,00 TL – Satış 14.797,00 TL

Tam Altın : Alış 28.763,82 TL – Satış 29.323,73 TL

Cumhuriyet Altını : Alış 29.251,00 TL – Satış 29.458,00 TL

Ata Altın : Alış 29.662,69 TL – Satış 30.403,13 TL

Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kız arkadaşından uzak kalmamak için Türkiye'ye gelmedi

Dünyaca ünlü futbolcu sevgilisinden ayrılmamak için Türkiye'ye gelmedi
