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Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş

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Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş devam ediyor. Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Altın fiyatlarında beklentisizlik içine düşse de bugün tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte bugün gram altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2679 dolar seviyesini gördü.

Piyasalarda fiyatlamalar yerine oturmaya başladı. Kısa sürede hızla yükselen altın fiyatları durgunluk içine girse de bugün hareketlendi ve rekor kırdı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi olasılığı, Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını yükseltiyor.

ONS ALTIN

Ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte bugün gram altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ons altın güne 2662 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2658 dolar, en yüksek de 2679 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2679 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2927 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2913 lira, en yüksek de 2949.8 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2949 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3039 liradan alınırken 3076 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Ons Altın

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