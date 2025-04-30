Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis saklandığı yerde böyle yakaladı
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti

Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde kafasına sıktı

Altın fiyatlarında yeni rekor bekleyen yatırımcı umduğunu bulamadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda altın, ticaret savaşlarının körüklediği belirsizlik ortamında tarihi bir zirveye ulaştı. Ancak bu haftaya gelindiğinde, altın fiyatlarında yüzde 5'i bulan dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Bugün kısmen hareketlenen gram altın, 4 bin 92 TL'den alıcı buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin başta olmak üzere pek çok ülkeye yönelik açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, dünya genelinde bir ticaret savaşı çıkabileceği endişesini doğurdu. Küresel piyasalarda artan risk algısı, yatırımcıları "güvenli liman" olarak görülen altına yöneltti.

POWELL'IN MESAJLARI ALTINI REKORA TAŞIDI

Bu belirsiz ortamda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüm ve faiz politikalarına dair verdiği mesajlar ve Trump'ın Powell'ı görevden alacağına dair açıklaması, altının ons fiyatını 3.500 doların üzerine taşıdı. Bu rakam, altın tarihinde yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

YÜKSELİŞİN ARDINDAN SERT DÜZELTME

Ancak haftanın ilerleyen günlerinde gelen kâr satışları, piyasalardaki volatiliteyi artırdı. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatları yüzde 5'e varan bir düşüş gösterdi. Yeni işlem gününe girilirken, fiyatlar hafif toparlanma sinyalleri verse de, yatırımcılar hala temkinli davranıyor. Ons altın 3270 doların altına kadar çekilirken düşüş yüzde 5'i buldu. Bugün ise toparlanma eğiliminde olan altın 3.328 dolar seviyesine kadar çıkarken saat 08:00 itibarıyla 3.308 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Altının gramı da haftaya değer kaybederek girdi ve 4 bin 70 TL'nin altına çekildi. Çarşamba günü altının gram fiyatı 4 bin 125 TL seviyesine kadar çıkarken saat 08:00 itibarıyla 4 bin 92 TL'den alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 6.783 TL'den satılırken, yarım 13.565 TL'den, tam altın ise 27.026 TL'den alıcı buluyor.

Altın fiyatlarında yeni rekor bekleyen yatırımcı umduğunu bulamadı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.