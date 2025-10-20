Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Haberler


Altın fiyatları yeni haftaya rekor seviyelerle başladı. ABD-Çin ticaret gerilimi ve küresel belirsizliklerin etkisiyle ons altın 4.308 doları test ederken, gram altın 6 bin TL'yi aştı. Uzmanlar, güvenli liman talebinin artmasıyla yükselişin önümüzdeki dönemde de sürebileceğini belirtiyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanması ve federal hükümetin kapanma riskinin yarattığı belirsizlik, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Küresel piyasalarda ons altın rekor seviyeleri test ederken, gram altın da 6 bin liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Haftanın ilk işlem gününe 5 bin 751 TL'den başlayan gram altın, Kapalıçarşı'da 6 bin 125 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın 9 bin 995 TL'den, ons altın ise 4 bin 308 doları test ettikten sonra 4 bin 251 dolar civarında işlem görüyor.

FED VE TRUMP ETKİSİ

Altındaki yükselişte Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz konusundaki temkinli mesajları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik "adil ticaret anlaşması" vurgusu etkili oldu. Trump, "Çin ile ilişkilerimiz iyi olacak ama adil bir anlaşmaya varmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR: YÜKSELİŞ SÜRECEK

SG Hiscock & Co. portföy yöneticisi Rory Hunter, altın fiyatlarındaki rallinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirtti. Hunter, "Küçük ölçekli altın şirketleri hâlâ yatırım açısından cazip fırsatlar sunuyor" dedi.

DEV BANKALAR HEDEFİ YÜKSELTTİ

Goldman Sachs, 2026 yılı için altın fiyatı tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara yükseltirken, JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, "Altın fiyatı 5 bin hatta 10 bin dolara kadar yükselebilir" uyarısında bulundu.

ANZ Bankası ise 2026 ortasında ons altının 4.600 dolar ile yeni zirve yapacağını öngördü.

GÜVENLİ LİMAN ETKİSİ GÜÇLENİYOR

Uzmanlara göre, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik dalgalanmalar sürdükçe altın, yatırımcılar için "güvenli liman" olmayı sürdürecek.

Olgun Kızıltepe
