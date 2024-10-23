Altın fiyatlarında çifte rekor

Yatırımcılar ve ekonomistler, altın fiyatlarındaki durumu yakından takip ediyor. Küresel riskler güvenli liman olarak bilinen altının piyasa değerinin yeni rekorlar tazelemesini tetikliyor. Bu sabah itibarıyla yeni zirve seviyeler görüldü. Bankalardan da gelecek tahminlerine güncelleme gelmeye başladı. ABD seçimlerine ilişkin beklentiler ve Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle altın fiyatları, ons başına ilk kez 2 bin 750 doları gördü. Gram altın ise 3 bin 26 seviyesine gelerek zirve tazeledi. Çeyrek altın da 4.844 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor.

TAHMİNLER YÜKSELTİLDİ

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, bankalar da tahminlerini güncellemeye devam ediyor. Citi Research, daha önce 2 bin 700 dolar olan altın tahminini 2 bin 800 dolara çıkardı. 6-12 aylık tahmini ise 3 bin dolar olarak açıkladı. Geçen günlerde ise Bank of America, yatırımcıların ve merkez bankalarının altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Analistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağına dair öngörülerini tekrarladı.