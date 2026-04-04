Altın fiyatlarında 18 yıl sonra bir ilk

ABD/İsrail-İran savaşının etkisiyle altın martta yüzde 11,3 düşerek 2008’den bu yana en sert kaybını yaşarken, petrol fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam etti.

  • Altının ons fiyatı mart ayında yüzde 11,3 değer kaybederek 2008 Küresel Finansal Krizi'nden bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetti.
  • Ons altın 4 bin 99,52 dolara kadar gerileyerek Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.
  • Brent petrolün varil fiyatı 109,74 dolara kadar çıktı.

ABD/İsrail-İran savaşının küresel piyasalara etkisi giderek derinleşirken, varlık fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandı. Savaşın ilk ayının geride kalmasıyla birlikte artan jeopolitik riskler, enerji maliyetleri ve enflasyon baskıları piyasalarda yönü belirledi.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha sıkı para politikası izleyebileceği beklentileri, yatırımcıların risk algısını artırdı. Bu süreçte güçlenen dolar, yükselen tahvil faizleri ve artan likidite ihtiyacı altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Altının ons fiyatı mart ayında yüzde 11,3 değer kaybederek 2008 Küresel Finansal Krizi’nden bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetti. Ons altın 4 bin 99,52 dolara kadar gerileyerek Kasım 2025’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Uzmanlara göre, tahvil faizlerindeki yükseliş, Fed’in faiz indirimi yapmayacağı beklentisi ve dolara olan talebin artması altındaki düşüşün temel nedenleri arasında yer aldı.

Öte yandan savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatları da piyasalarda belirleyici olmaya devam etti. Brent petrolün varil fiyatı önceki gün 109,74 dolara kadar çıkarken günü 109,24 dolardan kapattı. Dün ise 109,03 dolar seviyesinde yatay seyir izledi. ABD ve Avrupa’da “Kutsal Cuma” tatili nedeniyle piyasaların kapalı olması ve işlem hacimlerinin düşmesi de fiyat hareketlerini sınırladı.

Olgun Kızıltepe
Haber Yorumları
DİYaRBaKıRLı:

TEVHİD ŞİRK TAĞUT NEDİR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

