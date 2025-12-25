Haberler

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 6 milyon 255 bin liraya çıktı. İşlem hacmi 2.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 250 bin lira, en yüksek 6 milyon 260 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 255 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 200 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 841 milyon 508 bin 123,81 lira, işlem miktarı ise 462,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 371 milyon 43 bin 498,6 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası ile Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.200.000,004.554,00
En Düşük6.250.000,004.434,80
En Yüksek6.260.000,004.480,00
Kapanış6.255.000,004.450,00
Ağırlıklı Ortalama6.256.588,244.451,79
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.841.508.123,81

Toplam İşlem Miktarı (Kg)462,16

Toplam İşlem Adedi31

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
500

