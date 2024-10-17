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Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor

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Altının gram fiyatı güne 2.951 liradan başladı ve önceki gün kapanışına göre %0,5'lik bir artış gösterdi. Çeyrek altın 5.040 liradan, Cumhuriyet altını ise 20.070 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı da 2.685 dolarla rekor seviyenin hemen altında bulunuyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 951 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 70 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı yeni günde yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 685 dolarla rekor seviyenin hemen altında işlem görüyor. Ons fiyatı merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerle yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden rekor seviyelere yaklaştı.

DÜNYA GENELİNDE BİR SÜREDİR DEVAM EDEN SIKI PARA POLİTİKASININ SONUNA YAKLAŞILIYOR

Dünya genelinde bir süredir devam eden sıkı para politikasının sonuna yaklaşılırken, gelecek dönemde resesyon yaşanıp yaşanmayacağı sorusu varlığını koruyor. Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 660 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi

Cumhuriyet Altını Ekonomi Finans

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