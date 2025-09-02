Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Standart Altının Kilogramı 4 Milyon 610 Bin Lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 610 bin liraya yükseldi. İşlem hacmi ise 3 milyar 423 milyon lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 610 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 600 bin lira, en yüksek 4 milyon 619 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 610 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 584 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 423 milyon 582 bin 513,43 lira, işlem miktarı ise 743,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 591 milyon 469 bin 742,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.584.000,00

En Düşük4.600.000,003.458,25

En Yüksek4.619.000,003.487,90

Kapanış4.610.000,003.483,00

Ağırlıklı Ortalama4.611.005,073.482,08

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.423.582.513,43

Toplam İşlem Miktarı (Kg)743,76

Toplam İşlem Adedi48

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
