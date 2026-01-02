Altının gramı 6 bin 56 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 56 liradan işlem görüyor.

Çarşamba günü ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 5 bin 951 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,7 artışla 6 bin 56 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 274 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 930 liradan satılıyor.

Yılın ilk işlem gününde altın ve gümüşteki yükselişler göze çarpıyor. 2025'in son işlem günlerinde yatırımcıların kar realizasyonu ve büyük borsalarda teminat tutarlarının artırılmasından dolayı satış baskısı izlenen altının onsu, yeni işlem gününde yukarı yönde hareket ediyor.

Kıymetli metaller yeniden yükseliş eğilimine girerken, altının onsu yüzde 1,2 primle 4 bin 376 dolarda, gümüşün onsu da yüzde 3,9 artışla 74,2 dolarda bulunuyor.

Emtia piyasasında geçen yıl kıymetli metallerden altın ve gümüş, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri, ABD ekonomisine ilişkin soru işaretleri ve ülkelerin tarife zemininde restleşmesiyle üst üste rekor tazeledi. Altın ve gümüş 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, altının onsu 4 bin 549,94 dolarla, gümüşün onsu 84 dolarla tarihi zirveyi gördü.

Yeni yılda ise özellikle başta Fed'in olası faiz indirimleri, yeni Fed başkanının belli olması ve ABD ekonomisine yönelik ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar yatırımcıların odağında yer alacak.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayının bu ay içinde açıklanmasının beklendiğini belirterek, söz konusu ismin para politikası kararlarında siyasi etkilerle hareket edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin Fed'in bağımsızlığına yönelik riskleri artırdığını kaydetti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin karşılanacağını belirtti.