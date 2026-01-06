Altının gramı 6 bin 177 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 177 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 6 bin 143 liradan tamamladı. Güne artışla başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 6 bin 177 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 440 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 600 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı yüzde 2,6 artışla 4 bin 445 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,4 primle 4 bin 462 dolarda işlem görüyor.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol arzının gelecekte artabileceğine ilişkin değerlendirmeler öne çıkarken, petrol fiyatları bu gelişmelerden dolayı gerilemeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş başta enflasyonla mücadele olmak üzere merkez bankalarına politika alanı tanırken, kıymetli metallere ulaşım maliyetlerinin de gerilemesini sağlıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerini sürdüreceğine yönelik beklentiler, merkez bankalarının alımlarındaki artış ve jeopolitik tansiyonun yeniden yükselebileceğine ilişkin endişelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi beslediğini belirterek, petrol fiyatlarındaki gerilemenin altının üretim maliyeti açısından önem arz ettiğini ifade etti.

Öte yandan ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin ise Fed'in yol haritasına ilişkin daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya'da enflasyonun takip edileceğini belirtti.