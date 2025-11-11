Haberler

Altın Fiyatları Yükselişe Devam Ediyor

Güncelleme:
Altının gram fiyatı, güne 5 bin 610 liradan işlem görerek yükseliş kaydetti. Çeyrek altın 9 bin 403 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 495 liradan satılmakta. ABD'de bütçe tasarısının onaylanması ve Fed’in faiz indirimleri beklentileri değerli madenleri olumlu etkiliyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 610 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 434 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 5 bin 610 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 403 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 495 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 4 bin 134 dolarda seyrediyor.

ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylaması varlık fiyatları üzerindeki etkileri oluyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin sürmesi de değerli madenlerin yükselmesini sağladı.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da Zew endeksleri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 950 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
