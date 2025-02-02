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Altın Fiyatları Yükseldi, Düğüncüler İmitasyona Yöneldi

Altın Fiyatları Yükseldi, Düğüncüler İmitasyona Yöneldi
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Kahramanmaraş'ta altın fiyatlarının artması nedeniyle düğün yapacak kişiler, tarihi Kapalıçarşı'daki imitasyon ürünlere yönelmeye başladı. İmitasyon altın kemerlerin fiyatı bin TL'ye kadar çıkarken, gerçeklerinin fiyatı 1 milyon TL'yi buluyor.

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte düğün yapacak kişiler imitasyona yöneldi. Kahramanmaraş'ta tarihi Kapalıçarşı'da altın kemerin imitasyonu bin TL'ye satılıyor.

Kahramanmaraş'ta altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle düğün yapacak vatandaşlar, tarihi Kapalıçarşı'daki imitasyonculara yöneldi. Çarşıda 30 yıldır imitasyon kemer, bilezik, yüzük satışı yapan Ali Atıcı, altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak kişilerin imitasyon ürünlere ilgisinin arttığını söyledi. Düğünlerde en çok kemer ve bileziklere yönelim olduğunu söyleyen Atıcı, "Altın fiyatları yükseldikçe imitasyona rağbet artıyor. Altına gücü yetmeyenler, düğün yapanlar, altını bozdurup tekrardan yerini doldurmak isteyenler geliyorlar ve bu şekilde eksiklerini tamamlıyorlar. Burada en pahalı ürünümüz kemer. İmitasyonu bin TL olan kemerin gerçeği 1 milyon" ifadesini kullandı.

"Gerçeğiyle imitasyonu karıştırıyorlar"

Atıcı, "En uygun fiyatlarımız burma bilezik ve kıvırcık bilezik 100 TL'den başlıyor. Gerçiği ise 60 bin TL" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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