Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı

2024'ün son aylarında durgun seyreden gram altın yılın ilk işlem gününe 3 bin lira sınırında başladı. Bu yıl Fed'in atacağı adımlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hamleleri altının yönünü tayin edecek.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2625 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2621 dolar, en yüksek de 2636 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2632 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2984 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2978 lira, en yüksek de 2999 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2994 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3010 liradan alınırken 3055 liradan satılıyor.