Altın fiyatları ticaret savaşının etkisiyle yeni rekorlara hazırlanıyor

Güvenli liman altın fiyatları, ABD öncülüğünde başlayan ticaret savaşının etkisiyle yükseldikçe yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat ürünlerine ek gümrük vergisi ısrarı gerilimin giderek artmasına neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileri dünya çapında büyük tepkiye neden oldu. ABD'de enflasyonu artırması beklenen ek gümrük vergilerine yönelik Trump yönetiminin müzakereleri devam ediyor. İki haftadır yükselen altın fiyatları ardı ardına rekorlara imza attı. Ticaret savaşlarını bir koz olarak kullanan ve kullanmaya devam etmek isteyen Trump, altın fiyatlarına da yükseliş getiriyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2816 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2812 dolar, en yüksek de 2824 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2818 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3258 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3250 lira, en yüksek de 3270 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3263 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3237 liradan alınırken 3277 liradan satılıyor.

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