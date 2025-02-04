AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
Naci Görür, tsunami konusunda iki ilimizi uyardı: Dikkatli olunmalı

Naci Görür, iki ilimizi tsunami konusunda uyardı: Dikkatli olunmalı
Ankara'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Başkent'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Altın fiyatları ticaret savaşının etkisiyle yeni rekorlara hazırlanıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelinde yaşanan ticaret savaşlarının etkisiyle altın fiyatları artış gösteriyor. Uzmanlar, bu durumun altın fiyatlarının yeni rekorlara ulaşmasına yol açabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar bu durumu yakından takip ederken, altın piyasasında hareketlilik devam ediyor.

Güvenli liman altın fiyatları, ABD öncülüğünde başlayan ticaret savaşının etkisiyle yükseldikçe yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat ürünlerine ek gümrük vergisi ısrarı gerilimin giderek artmasına neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileri dünya çapında büyük tepkiye neden oldu. ABD'de enflasyonu artırması beklenen ek gümrük vergilerine yönelik Trump yönetiminin müzakereleri devam ediyor. İki haftadır yükselen altın fiyatları ardı ardına rekorlara imza attı. Ticaret savaşlarını bir koz olarak kullanan ve kullanmaya devam etmek isteyen Trump, altın fiyatlarına da yükseliş getiriyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2816 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2812 dolar, en yüksek de 2824 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2818 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3258 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3250 lira, en yüksek de 3270 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3263 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3237 liradan alınırken 3277 liradan satılıyor.

NOT: Bu haberde yer alan içerik yatırım tavsiyesi değildir.

Altın fiyatları ticaret savaşının etkisiyle yeni rekorlara hazırlanıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
img

Tutuklanan Ümit Özdağ hakkında yeni gelişme
img

Naci Görür, iki ilimizi tsunami konusunda uyardı: Dikkatli olunmalı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Deprem fırtınasından kaçış! Tahliyeler için ek uçak seferleri kondu

Büyük panik sürüyor! Kaçış için ek uçak ve gemi seferleri kondu
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Turbo Turabi'nin skandal şarkısı her yerden tek tek siliniyor

Skandal şarkı her yerden tek tek siliniyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.