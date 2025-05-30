Altın fiyatları sert hareketlilik sonrası ABD'den gelecek rakamlara odaklandı

ABD'de gümrük tarifelerine ilişkin yargı kararı sonrası yükselen ons altın fiyatı, doların küresel ölçekte yeniden güç kazanmasıyla birlikte bu sabah yönünü aşağı çevirdi. Piyasalarda şimdi gözler ABD Merkez Bankası'nın enflasyon göstergesi olarak baz aldığı PCE verisine çevrildi.

ONS ALTIN YENİDEN GERİLEDİ

Dün toparlanma sinyalleri veren ons altın, bu sabah yüzde 0,74 düşüşle 3.293 dolardan işlem gördü. Analistler, aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 3.272 ve 3.243 dolar seviyelerinin önemli destek noktaları olduğunu belirtiyor. ABD dolarındaki toparlanma altın üzerinde baskı yaratırken, Türkiye'de gram altın fiyatı da 4.155 TL seviyesine geriledi.

PİYASALARIN GÖZÜ PCE VERİSİNDE

ABD'de bugün açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi, yatırımcılar için kritik önemde. Bu veri, Fed'in para politikası kararlarında belirleyici olduğu için altın fiyatlarının yönü açısından da belirleyici olacak.

TEKNİK SEVİYELER: DİRENÇ 3330-3365 DOLAR BANDINDA

Analistlere göre, ons altında yeniden yükselişin başlaması için 3.330 dolar seviyesi aşılmalı. 3.365 dolara kadar olan bölge ise güçlü direnç olarak öne çıkıyor.

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