Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi

Esad'ın giderayak kurduğu kirli plan da çöktü

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş

 Rusya'dan 'Esad güvende' açıklaması

Rusya'ya kaçan Esad'dan yeni haber
Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz

"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"

Altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kritik ABD enflasyon verisi beklenirken, küresel piyasalarda güçlenen dolara rağmen altın fiyatları tarihi yüksek seviyelerinin kıyısında işlem görüyor.

Altın yatırımcıları Ekim ayının sonundan bu yana rekora hasret kaldı. 3076 lirayla 30 Ekim 2024'te tarihi yüksek seviyesine ulaşan gram altın bu tarihten itibaren inişli çıkışlı karışık seyre yönelmişti.

Dün başlayan güçlenen ivmeyle birlikte altın rekor seviyelerine çok yaklaştı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2691 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2691 dolar, en yüksek 2704 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2696 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3056 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3046 lira, en yüksek de 3076 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3023 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3021 liradan alınırken 3066 liradan satılıyor.

Altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

HGS uygulamasına siber saldırı
img

Altın, her an yeni bir hikaye yazabilir
img

Dükkanına gelen onu görünce şaşkına dönüyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖnder:

Altın ne bir borsa ne bir faiz kadar getiri yapabilir ayrıca Etiyopya 900 ton Çin'de 330 ton doğu Türkistan tarbagatay da 9 milyon ton altın rezervi bulundu bunu piyasa sürünce düşüş başlayacak altın stoklamak sadece Türkiye'ye özel

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri! Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Esra Erol ''Keskin Ailesi'' olayı nedir? İvana Sert kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu İvana Sert kaç yaşında, nereli? İvana Sert biyografisi! Mahmut Arıkan kimdir? Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan biyografisi! HALKA ARZ || Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? HGS nasıl hacklendi? 11 Aralık HGS uygulamasından bildirim geliyor mu? HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi! HGS uygulamasına siber saldırı mı oldu? SON DAKİKA DEPREM! 11 Aralık deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç, nerede hissedildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.