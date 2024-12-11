Altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor

Altın yatırımcıları Ekim ayının sonundan bu yana rekora hasret kaldı. 3076 lirayla 30 Ekim 2024'te tarihi yüksek seviyesine ulaşan gram altın bu tarihten itibaren inişli çıkışlı karışık seyre yönelmişti.

Dün başlayan güçlenen ivmeyle birlikte altın rekor seviyelerine çok yaklaştı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2691 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2691 dolar, en yüksek 2704 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2696 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3056 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3046 lira, en yüksek de 3076 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3023 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3021 liradan alınırken 3066 liradan satılıyor.