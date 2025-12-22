Haberler

Gram altın 6 bin lirayı aştı

Gram altın 6 bin lirayı aştı
Güncelleme:
Altının ons fiyatı 4.409 dolara çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı. İç piyasada gram altın 6 bin lirayı aşarak haftaya rekorla başladı. Gümüş de benzer şekilde yükseliş göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altının ons fiyatı 4.409 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ons altının 4.400 dolar bandına çıkmasıyla birlikte iç piyasada gram altın 6 bin lirayı aştı.

Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı. Ons altın, ABD'de faiz indirimlerinin süreceğine yönelik artan beklentiler ve ABD ile Venezuela arasında artan gerilimle birlikte 4.400 dolar bandına yükseldi. Ons altının yükselmesiyle iç piyasada gram altın haftaya rekorla başladı. Altının gramı 6 bin lirayı aştı. İç piyasada gram altın 6 bin 58 liradan, çeyrek altın 9 bin 977 liradan, yarım altın 19 bin 986 liradan, tam altın ise 39 bin 780 liradan satılıyor.

Gümüş de tarihi zirveyi gördü

Güvenli liman talebinin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan altın ile birlikte gümüş de yükselerek rekor kırdı. Gümüşün ons fiyatı 69 doların üzerine yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Gümüşün gramı 95 liradan satılıyor. - İSTANBUL

