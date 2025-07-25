Altın Fiyatları Haftayı Düşüşle Kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 360 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 350 bin lira, en yüksek 4 milyon 382 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 360 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 380 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 34 milyon 172 bin 176,40 lira, işlem miktarı ise 699,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 201 milyon 564 bin 180,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, EHG Yetkili Müessese, Altınbaş Kıymetli Madenler ile AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: