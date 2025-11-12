Haberler

Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 581 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 480 lira, Cumhuriyet altını ise 37 bin 770 lira seviyesinde satılmakta. Analistler, teknik seviyeler ve yurt içi ile yurt dışı ekonomik verilerin takibinin önemine vurgu yapıyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 581 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,5 artışla 5 bin 606 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 581 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 480 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 770 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 112 dolarda seyrediyor.

ABD'de hükümetin açılacağına yönelik gelişmelerle azalan belirsizlikler ve güçlenen dolarla alternatif maliyeti artan altın fiyatlarında gerileme görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 950 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
İBB iddianamesinde çarpıcı detay! CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş
Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında Bahçeli'ye teşekkür etti
Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi

Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi
Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı

Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı
Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu
Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
İzmir'de silahlı saldırı! Bilanço ağır

İzmir'de silahlı saldırı! Bilanço ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.