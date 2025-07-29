Altın fiyatları düşüşte! İşte güncel gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları

Altın fiyatları düşüşte! İşte güncel gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları
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Altın fiyatları düşüşte! İşte güncel gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları
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Geçen hafta 4.452 TL ile rekor kıran gram altın, haftaya sakin başladı. 29 Temmuz 2025 Salı sabahı itibarıyla çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da yön arayışı sürüyor. İşte güncel rakamlar...

Altın piyasaları yeni haftanın ikinci işlem gününe sakin bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta 4.452 TL ile tarihi zirvesini gören gram altın, haftayı değer kaybıyla tamamlamıştı. Bu sabah itibarıyla ise fiyatlardaki durgunluk dikkat çekiyor. Peki gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte bugünün altın fiyatları...

Altın fiyatları düşüşte! İşte güncel gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 4.325 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 7.064 TL, yarım altın 14.128 TL, tam altın ise 27.745 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 28.183 TL seviyesinde. Küresel piyasalarda da benzer bir tablo söz konusu: ons altın, son yükselişin ardından geri çekilerek 3.319 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Düğün sezonunun tam ortasında fiyatların düşüşe geçmesi, hem takı alışverişi yapacak vatandaşlar hem de yatırımcılar açısından yakından izleniyor. Uzmanlar, kısa vadede altında yön arayışının sürdüğünü ve fiyatlarda dalgalı seyrin bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtokuşbey:

daha çook düşecek.

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