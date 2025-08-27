Altın Fiyatları Düşüşle Başladı

Altının gramı, yeni işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 4 bin 457 liradan işlem görüyor.

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 4 bin 477 liradan tamamlamıştı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 4 bin 457 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 310 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 150 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3 bin 380 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası ( Fed ) arasında devam eden gerginlik, varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden oluyor. Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi, Fed'in özerkliğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Analistler, ABD yönetiminin para politikalarından dolayı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerin yoğunlaşmasını takiben yönetim kurulu üyesi Cook'u görevden alma girişiminin, Fed üzerindeki siyasi baskıların arttığına işaret ettiğini belirterek, bu gelişmelerin ilerleyen dönemde bankanın projeksiyonlarına ve yönlendirmelerine nasıl yansıyacağının ölçüleceğini ifade etti.

Lisa Cook'un görevden alınması durumunda Başkan Trump'ın atayacağı yeni üye ile Fed Yönetim Kurulu'nda çoğunluğun Trump tarafından belirlenmiş isimlere geçeceği değerlendiriliyor.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında 25 baz puan indirime gideceğine yönelik beklentiler yüzde 87 ile güçlü kalmayı sürdürürken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında bulunurken, Venezuela, ABD'nin gelecek hafta Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı göndermeyi planladığını öne sürdü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Nvidia bilançosu ile ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin destek, 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.