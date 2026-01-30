Haberler

Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor

Altın fiyatları, jeopolitik endişelerin artmasıyla birlikte rekor seviyelerden düşüşe geçti. Ons fiyatı, gün içinde yüzde 7'yi bulan bir düşüşle 5 bin dolar seviyesinin altına geriledi. İç piyasada gram altın 7 bin lira, çeyrek altın ise 11 bin 622 lira seviyesinden işlem görmekte.

Altın fiyatları rekor yükselişlerin ardından düşüşe geçti. Altının ons fiyatı gün içinde yüzde 7'yi bulan düşüşle 5 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte rekor seviyeleri gören altın fiyatları, kar satışlarının gelmesiyle haftanın son gününde sert düşüş yaşadı. Yeni yıldan bu yana 600 dolar artan altının ons fiyatı 5 bin doların altına geriledi. Altının ons fiyatı hafta içinde 5 bin 600 dolar seviyelerini görerek rekor kırmıştı.

Haftanın son gününde altının ons fiyatı yüzde 7'yi aşan sert düşüşle 4 bin 940 dolar bandına kadar geriledi. Altına paralel olarak gümüş fiyatlarındaki sert düşüş de dikkat çekti. Gümüşün ons fiyatı yüzde 17'den fazla değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

İç piyasada 6 bin 900 TL bandına kadar düşen gram altın 7 bin liradan satılıyor. Çeyrek altın 11 bin 622 liradan, yarım altın 23 bin 285 liradan, tam altın 46 bin 350 liradan işlem görüyor. - İSTANBUL

