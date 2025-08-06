Altın Fiyatları Artıyor, Sahte Ürünler Tehdit Oluyor

Altın Fiyatları Artıyor, Sahte Ürünler Tehdit Oluyor
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Yüksek altın fiyatlarıyla birlikte piyasada sahte altın vakaları da artış gösterdi. Uzmanlar, güvenilir satış noktalarından ve sertifikalı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek altın fiyatlarıyla birlikte sahte ürünlerde de artış yaşanıyor. Uzmanlar güvenilir satış noktalarından, sertifikalı ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

Altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte piyasada sahte altın vakalarında da yükseliş gözlemlendi. Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar, sahte altının ayırt edilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Gerçek altınla neredeyse aynı görünüme sahip olan sahte ürünlerin, çoğunlukla ayar damgalarının taklit edilerek piyasaya sürüldüğü ifade eden uzmanlar, altın alımında güvenilir ve sertifikalı satış noktalarının tercih edilmesini öneriyor.

Altının son 5 yıldır en fazla kazandıran emtialar arasında olduğunu ve bu nedenle sahtelerinin de arttığını ifade eden Altın ve Piyasa Uzmanı Hakkı Can Özdemir, "Altının fiyatının artmasıyla birlikte son dönemde dolandırıcılık faaliyetleri de arttı. Bütün ürün gruplarında sahte altınla karşı karşıya kalabiliyoruz. Genellikle çeyrek altın grubunda sahteleriyle karşılaşılabiliyor, bunun nedeni de düğünlerde fazla tercih edilmesi" dedi.

"Güvenilir satış noktalarını ve sertifikalı ürünleri tercih edin"

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Özdemir, "Vatandaşlar öncelikle güvendiği yerden alışveriş yapmalı. Fiyattan önce güvenilirliğe dikkat etmek gerekiyor. Her üreticinin bir damgası vardır, takı grubu bütün ürünlerde damga olur, buna dikkat edilmeli. Çeyrek, yarım, tam gibi sarrafiye altın gruplarında ise damga olmaz, alınan ürünün kalitesine bakmak için renginin parlak olmasına bakılır, üzerindeki yazıların silinip silinmediğine bakılır. Ayrıca altın öz kütlesi en ağır ürünlerdendir. Örneğin çeyrek altını yere attığınızda tok bir ses çıkar, rengi canlı olur. Rafinerinin ürettiği altınlarda da seri numarası olmalı, dış paketteki baskısı canlı olmalı ve paketlerde karekod uygulaması olmalı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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