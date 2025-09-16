Haberler

Altın Fiyatında Artış: Standart Altının Kilogram Fiyatı 4,996,000 Lira

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, 4 milyon 996 bin liraya yükseldi. Gün içinde en düşük 4 milyon 860 bin lira, en yüksek 4 milyon 998 bin lira seviyeleri görüldü. Toplam işlem hacmi ise 8,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 996 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 860 bin lira, en yüksek 4 milyon 998 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 996 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 919 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 514 milyon 152 bin 2,05 lira, işlem miktarı ise 1717,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 948 milyon 873 bin 584,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.919.000,003.603,40

En Düşük4.860.000,003.655,00

En Yüksek4.998.000,003.758,40

Kapanış4.996.000,003.754,00

Ağırlıklı Ortalama4.964.971,303.720,91

Toplam İşlem Hacmi (TL)8.514.152.002,05

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.717,82

Toplam İşlem Adedi173

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti'nin senaristi hakkında karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.