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Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

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Altın fiyatları, birbiri ardına gelen zirve seviyelerinin ardından gerilemeye başladı. Uzun süre yükseliş trendinde olan altın, düzeltme hareketine başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri altını yükseltirken ABD'deki ekonomik verilerin bozulmaya başlaması desteklemeyi sürdürüyor. Ticaret savaşlarının kızışması ve merkez bankalarının dev alımlar gerçekleştirmesi kıymetli maden fiyatlarını haftalar süren yükseliş eğilimine soktu.

KÂR SATIŞLARI FİYATLARI GERİLETTİ

Ardı ardına gelen rekorlar fiyatları da kârı da artırınca altında bir diğer senaryo devreye girdi. Buna göre bir kısım büyük yatırımcı ellerindeki altınları yüksek fiyatlardan satarak elde ettikleri kârı nakite dönüştürmek istedi. Ardı ardına yaşanan dev satışlar sonrası kıymetli maden rekor seviyesinden geri gelmeye başladı. İşte güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3456 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3434 lira, en yüksek de 3480 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3445 liradan işlem geçiyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2950 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2929 dolar, en yüksek de 2953 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2938 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3494 liradan alınırken 3532 liradan satılıyor.

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Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

ne sayıklıyonuz. milleti salak yerine koymayın .. altın ne zaman düstü? hayatınız yaalllaaannn

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

3.445 tl olmuş gerileme diyor :-) önce bindir sonra azcık indir

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Haber YorumlarıKadir Şahin:

Ülke Düşünün Borsa Her gün Düşüyor,Güven Olmayan Borsada İnsan Güven Arar altın sağlam der girer.insallah Ülkemde Güven ve Huzur Geri Gelir Yoksa Hergün bu haber akış ile bitiyoz..

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

İnşallah yerin dibine batar

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Haber YorumlarıNetherill:

çok düşmüş :D

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