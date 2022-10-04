Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altın, ani yükselişini sürdürürken ons altın 1.700 seviyelerine çıktı

Ekonomi Haberleri

Altın, FED'in faiz artırımına gitmesi sonrası doların güçlenmesi ile beraber sert düşüşler yaşadı. Geçtiğimiz haftalarda değerli metallere olan talebin azalması ile gerileyen altın, ABD imalat göstergesinin beklentilerin altına düşmesi ve tahvil getirilerinde yaşanan geniş kapsamlı düşüş sonrası yükselmeye başladı. ABD'de yaşanan gelişmelerin ardından değerli metal, son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşadı. Yurtiçi piyasalarda gram altının fiyatı bin liranın üzerine çıktı.

FED başkanlarının enflasyonla mücadele etme konusundaki kararlıkları sonrası FED, faiz artırımına gitti. Öte yandan hala devam eden resesyon endişeleri ve ekonomilerdeki daralma eğilimleri doların yükselmesine neden oldu. Bunlara karşın altın ise geçtiğimiz haftalarda dolar karşısında diğer para birimleri gibi aşağı çekilmeye başladı.

Tüm dünyadaki altın fiyatlarını doğrudan etkileyen spot altın, ABD imalat göstergesinin beklentilerin altında gerilemesi ve tahvil getirilerinin geniş kapsamlı düşmesiyle yükselişe geçti. Bu gelişmelerle beraber yüzde 2,4 değer kazandı. Geçen hafta bin 600 seviyelerine kadar inen ons altın bin 700 seviyelerine kadar çıktı. Altındaki bu yükselme son 7 ayın en iyi performansı olarak değerlendirildi.

Öte yandan Fed başkanları yaptıkları konuşmalarda şahin mesajlarına devam ediyor. Ayrıca aldıkları kararlarla dünya ekonomisini etkileyen Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde faiz artışlarının önümüzdeki toplantılarda da süreceğini anlattı. Lagarde, AMB için enflasyonun büyümeden daha öncelikli olduğunu açıkladı.

Altının gram fiyatı geçtiğimiz gün,yüzde 0,38 artış ile 991,99 TL oldu. 4 Ekim tarihi sabah saatlerinden altın bir önceki güne göre, yüzde 2,7'lik artış sağlayarak bin 14 liraya ulaştı.

Güncel altın fiyatları:

Gram altın: 1.014 TL

Çeyrek altın 1.680 TL

Cumhuriyet altını: 6.840 TL

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Haberler.com / Sevde Nur Demir - Ekonomi

Fed Finans Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title