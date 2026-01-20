Haberler

Alo 175'e geçen yıl en fazla şikayet "ayıplı mal ve hizmetler" için geldi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, geçen yıl 471 bin 393 çağrıya cevap verdi. Çağrıların %45,46'sını ayıplı mal ve hizmet şikayetleri oluşturdu. Tüketicilerin sorunlarını ilettiği bu hat, bilinçli tüketici profili oluşturmayı da amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"ndan geçen yıl 471 bin 393 çağrıya cevap verilirken bunlardan 214 bin 295'ini ayıplı mal ve hizmetlere yönelik şikayetler oluşturdu.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, söz konusu hat, tüketicilerin karşılaştıkları sorunlar için çözüm önerileri sunmasının yanı sıra uyuşmazlıklarının giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirilmesine olanak tanıyor.

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile tüketiciler, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin yaşadıkları sorunların yanı sıra insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında da bilgi alıyor, yaşadıkları sorunları iletebiliyor. Söz konusu hatla bilinçli tüketici profili oluşturulması da hedefleniyor.

İki başvurudan yaklaşık biri ayıplı mal ve hizmetlere yönelik

Hatta 2021'de 572 bin 386 başvuru gelirken 2022'de bu sayı 333 bin 438'e geriledi.

Söz konusu hatta ulaşan başvurularda sonraki yıllarda ise düzenli artış görüldü. Bu kapsamda 2023'te 385 bin 682, 2024'te 422 bin 784 olan başvuru sayısı, geçen yıl 471 bin 393 olarak kayıtlara geçti.

Çağrılarda ayıplı mal ve hizmet şikayetleri 214 bin 295 (yüzde 45,46) ile ilk sırada yer aldı. Bunu 83 bin 672 (yüzde 17,75) ile mesafeli satış şikayetleri takip etti.

Söz konusu başlıkları, 41 bin 483 ile abonelik sözleşmelerine ilişkin şikayetler, 22 bin 438 ile satış sonrası hizmetlere ilişkin şikayetler izledi.

Söz konusu yıl içinde en çok çağrı 43 bin 979 ile temmuz ayında alındı. Bunu 40 bin 795 ile mayıs, 40 bin 793 ile ağustos, 40 bin 544 ile ocak ayları izledi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
