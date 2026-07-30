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Almanya'nın önde gelen perakende zincirlerinden Edeka'nın büyüme planına kartel engeli

Almanya'nın önde gelen perakende zincirlerinden Edeka'nın büyüme planına kartel engeli
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Almanya'nın önde gelen perakende zincirlerinden Edeka'nın, Migros Grubu'na ait yaklaşık 200 Tegut süpermarketlerini satın alma planı, Federal Kartel Dairesi'nin itirazına takıldı. Kurum, özellikle 38 mağazanın devrinin bazı bölgelerde rekabeti olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle nihai kararını erteledi. İşlemin bu haliyle gerçekleşmemesi durumunda yaklaşık 1.100 çalışanın işinin risk altına girebileceği de açıklandı.

Haber: İlhan Baba

(FULDA) - Almanya'nın önde gelen perakende zincirlerinden Edeka'nın, Migros Grubu'na ait yaklaşık 200 Tegut süpermarketlerini satın alma planı, Federal Kartel Dairesi'nin itirazına takıldı. Kurum, özellikle 38 mağazanın devrinin bazı bölgelerde rekabeti olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle nihai kararını erteledi. İşlemin bu haliyle gerçekleşmemesi durumunda yaklaşık 1.100 çalışanın işinin risk altına girebileceği de açıklandı.

Migros Grubu, mart ayında Tegut'u satma ve markayı sonlandırma kararı aldığını açıklamıştı. Bu kapsamda Edeka, yaklaşık 200 Tegut mağazasını bünyesine katmayı hedefliyor. Ancak satışın gerçekleşebilmesi için Federal Kartel Dairesi'nin onayı gerekiyor.

Kartel Dairesi, özellikle 38 mağazanın devralınmasının Edeka'nın bazı bölgelerdeki pazar payını aşırı artıracağı değerlendirmesinde bulunarak işlemin mevcut haliyle onaylanamayacağını şirkete ön karar taslağıyla bildirdi.

Bunun üzerine Edeka, itiraz edilen 38 mağazadan 9'unu satın almaktan vazgeçmeyi teklif etti. Kartel Dairesi de değerlendirme sürecini bir ay uzatarak nihai karar tarihini 23 Eylül olarak belirledi.

Şirket kaynaklarına göre, söz konusu 38 mağazanın satış paketinden çıkarılması halinde yaklaşık 1.100 çalışanın işinin risk altına girebileceği belirtiliyor. Risk taşıyan mağazaların büyük bölümü Hessen ve Bavyera eyaletlerinde bulunuyor.

Edeka'nın devralmayı planladığı paket yalnızca mağazalarla sınırlı değil. Anlaşma kapsamında Tegut'un lojistik merkezi, Herzberger fırını ve yaklaşık 40 kasiyersiz "Teo" mini marketinin de yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan Tegut mağazalarıyla başka perakende zincirleri de ilgileniyor. Rewe Grubu 40'a kadar mağazayı devralmayı planlarken, akıllı market zinciri Tante Enso ise haziran ayında 36 mağazanın devri için gerekli onayı almıştı.

Kaynak: ANKA
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