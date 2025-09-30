Almanya'nın 'Made for Germany' Girişimi: 735 Milyar Avro Yatırım Müjdesi

Almanya'da "Made for Germany" girişimine üye şirketler ülkede gelecek 3 yıl içinde 735 milyar avro yatırım yapacaklarını duyurdu.

Temmuzda, aralarında BMW, Deutsche Börse, Mercedes Benz, Rheinmetall, SAP, Volkswagen, Deutsche Bank ve Siemens gibi büyük firmaların bulunduğu 61 şirket, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yatırımcı güvenini yeniden artırmak için "Made for Germany" girişimini kurduklarını duyurmuştu.

Girişimden yapılan açıklamada, Temmuz 2025'teki resmi duyurudan bu yana girişime 44 şirketin daha katıldığı bildirilerek, üye sayısının 105'e ulaştığı aktarıldı.

Büyük şirketlerin yanı sıra diğer orta ölçekli ve uluslararası şirketlerin de girişime katıldığı ifade edilen açıklamada, girişim üyelerinin gelecek 3 yıl içinde Almanya'ya 735 milyar avro yatırım yapmayı istedikleri aktarıldı.

Temmuz ayında yatırımların ne kadarının yeni taahhütler olacağı belli olmazken, girişim şimdi bu tutarın hem planlanan hem de yeni sermaye yatırımlarını, araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarını ve uluslararası yatırımcıların taahhütlerini içerdiğini duyurdu.

Hükümetin, ülkenin rekabet gücü ve ekonomisinin ana gündem olduğu kabine toplantısının başlamasından hemen önce yayınlanan açıklamasında, "Made for Germany ile net bir mesaj veriyoruz. Almanya'ya bağlıyız, sermaye çekmiyoruz, aksine yatırım yapıyoruz ve böylece ülkenin geleceğini aktif olarak şekillendiriyoruz." denildi.