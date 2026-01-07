Almanya'da karbon emisyonları binalar ve ulaşım nedeniyle 2025'te sadece yüzde 1,5 düştü

Almanya merkezli düşünce kuruluşu Agora Energiewende'in raporunda, binalarda ve ulaşımda iklim teknolojilerine geçişin yavaşlamasından kaynaklı olarak Almanya'nın karbon emisyonlarının geçen yıl 2024'e kıyasla sadece yüzde 1,5 (9 milyon ton) azaldığı belirtildi.

Agora Energiewende, Almanya'nın 2025 karbon emisyonlarına ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, Almanya'nın karbon emisyonlarının geçen yıl 2024'e göre sadece yüzde 1,5 (9 milyon ton) azaldığı ifade edilerek, geçen yıl emisyonlarda 640 milyon tonla referans yılı olan 1990'a oranla yüzde 49'luk düşüş görüldüğü kaydedildi.

Almanya'nın geçen yıl ulusal yıllık emisyon hedefine ulaştığı belirtilen raporda, "2024'te elde edilen tasarrufların yarısından az. Bu, binalarda ve ulaşımda iklim teknolojilerine geçişin yavaşlamasının ilk kez genel dengeyi etkilediği anlamına geliyor. Almanya iklim koruma konusunda ivme kaybediyor. Isı pompaları ve elektrikli otomobiller ancak yavaş yavaş yaygınlaşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, 2025 emisyonlarındaki düşüşün kısmen uzun süren zayıf talep ve gergin küresel piyasa koşulları nedeniyle enerji yoğun endüstride üretimdeki düşüşten kaynaklandığı, rekor düzeyde güneş enerjisi üretiminin de söz konusu düşüşe katkıda bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu raporda, binalardaki emisyonların geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 3,2 ve ulaşım sektöründeki emisyonların ise yüzde 1,4 arttığı hesaplandı.