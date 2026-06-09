Almanya 2023'ten bu yana ilk kez elektrikte net ihracatçı konumuna yükseldi

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, bu yıl elektrik ticaretinde 2023'ün son çeyreğinden bu yana ilk kez net ihracatçı konumuna geri döndü.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) verilerine göre, elektrik ithalatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15,5 geriledi.

Ülkede bu dönemde 16,4 milyar kilovatsaat elektrik ithalatı yapıldı. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu rakam 19,4 milyar kilovatsaat seviyesindeydi.

Buna karşılık, Almanya'nın elektrik ihracatı bu dönemde dikkate değer bir artış sergiledi. Yıllık bazda yüzde 20,4 yükselen elektrik ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 19,5 milyar kilovatsaate ulaştı. Almanya, 2025'in ilk çeyreğinde ise 16,2 milyar kilovatsaat elektrik ihracatı yapmıştı.

Bu veriler doğrultusunda Almanya, bu yılın ilk çeyreğinde 3,1 milyar kilovatsaatlik ihracat fazlası elde ederek 2023'ün son çeyreğinden bu yana ilk kez bir çeyreğin tamamını net elektrik ihracatçısı olarak tamamladı.

Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 50'yi aştı

Yılın ilk çeyreğinde, ülkenin toplam elektrik üretimi ise 126,6 milyar kilovatsaate ulaştı. Böylece, yüzde 53,3'le Almanya'da üretilen toplam elektriğin yarıdan fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildi.

Yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik üretimi, yıllık bazda yüzde 13,9 artarak 67,5 milyar kilovatsaate çıktı.

Buna karşın, kömür, petrol ve doğal gaz gibi konvansiyonel enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretimi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 düşüşle 59,1 milyar kilovatsaate geriledi. Böylece konvansiyonel kaynakların toplam üretimdeki payı yüzde 46,7'ye düştü.

Rüzgar enerjisi birincil kaynak oldu

Bu dönemde yenilenebilir enerjideki büyümenin arkasındaki ana itici güç rüzgar enerjisi oldu. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yüzde 28,8 artışla 42,8 milyar kilovatsaate çıktı. Rüzgar, yaklaşık yüzde 34 payla Almanya'nın birincil enerji kaynağı haline geldi.

Geleneksel enerji kaynakları arasında yer alan kömürden elektrik üretimi, yüzde 5,1 azalarak 30,5 milyar kilovatsaate gerilemesine rağmen ülkenin ikinci önemli enerji kaynağı olmaya devam etti.

Doğal gazdan elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artış gösterdi.