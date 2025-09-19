Almanya'da Üretici Fiyatları Ağustosta Yüzde 2,2 Düşüş Gösterdi

Almanya'da üretici fiyatları, enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle ağustosta yıllık yüzde 2,2 düşerek Mayıs 2024'ten bu yana en sert gerilemeyi kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede sanayi ürünlerine yönelik Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 düştü.

Enerji fiyatlarındaki gerilemeyle üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı zayıflarken, ağustostaki düşüşün analistlerin beklentilerinin altında kalması dikkati çekti.

Piyasalarda ÜFE'nin ağustosta yıllık yüzde 1,7 düşmesi bekleniyordu. Ancak yıllık düşüş, Mayıs 2024'ten bu yana en büyük gerileme olarak dikkati çekti. Üretici fiyatlarındaki aylık düşüş ise ağustosta art arda 6'ncı aya taşındı.

Ağustosta, üretici fiyatlarındaki düşüşün ana nedeni bir kez daha ucuz enerji oldu. Enerji fiyatları Ağustos 2024'e göre yüzde 8,5 geriledi. Doğal gaz fiyatları yüzde 11 düştü.

Sermaye malı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı. Yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 1 düşüş görülürken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,7 artış görüldü.

Gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 4,1 artış kaydetmesi dikkati çekerken, kahve fiyatları yüzde 33,1 yükseldi. Şeker fiyatı da yıllık yüzde 36,8 geriledi. Sığır eti fiyatları da yüzde 36,6 arttı.

ÜFE, enerji fiyatları hariç yüzde 0,8 arttı

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ağustosta yıllık bazda yüzde 0,8 artış kaydetti. Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasını temel aldığı tüketici fiyatları etkiliyor.

Destatis verilerine göre, Almanya'da temmuz ve haziranda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2'ye yükseldi.