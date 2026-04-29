Almanya'da istihdam beklentileri Kovid-19 salgınından beri en düşük seviyeye geriledi

Ülkede martta ayında 93,4 puan olan istihdam barometresi, bu ay 91,3 puana indi - Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe: - "Jeopolitik belirsizlikler şirketlerin personel planlamasını doğrudan etkiliyor"

Almanya'da jeopolitik gerilimler ve artan maliyetler nedeniyle şirketlerin işten çıkarma planları hız kazanırken istihdam barometresi bu ay 91,3 puana geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), nisan ayına ilişkin istihdam barometresi sonuçlarını yayımladı.

Ifo açıklamasına göre, mart ayında 93,4 puan olan barometre, nisan ayında 91,3 puana inerek Kovid-19 salgınının yaşandığı Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesini kaydetti.

Sanayi sektöründe gerginlik sürerken neredeyse hiçbir alt sektör iş kayıplarından kurtulamadı.

Toptan ve perakende ticaretin yanı sıra, hizmet sektöründe de göstergeler salgının başladığı tarihten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Özellikle lojistik sektörü, enerji ve yakıt maliyetlerindeki artışın etkisiyle personel azaltma yoluna giderken turizm sektörü de bu daralmadan payını aldı.

Anket sonuçlarını değerlendiren Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, "Jeopolitik belirsizlikler şirketlerin personel planlamasını doğrudan etkiliyor. Artık yeni istihdam yaratılmasından ziyade, mevcut pozisyonların kapatılması eğilimi hakim. İş gücü piyasasında kalıcı bir rahatlama ancak bu belirsizliklerin önemli ölçüde azalmasıyla mümkün olabilir," ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
