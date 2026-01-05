Alman havalimanlarında 2026'da yolcu sayısında yüzde 4,2'lik artış bekleniyor

Alman Havalimanları Birliği (ADV) Başkanı Ralph Beisel, ülkede, istikrarlı talep ve vergi politikasındaki düzenlemeler sayesinde 2026'da hava yolunu kullanan yolcu sayısının yıllık yüzde 4,2 artarak 225 milyona ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Beisel, yaptığı açıklamada, istikrarlı talep ve Alman hükümetinin havalimanlarında vergi politikasındaki düzenlemeleri sayesinde 2026 için umut verici işaretler gördüklerini ifade etti.

"Siyasi sinyaller şimdi sürdürülebilir konum politikalarına dönüştürülürse, 2026 yaz mevsimi bir dönüm noktası olabilir." ifadesini kullanan Beisel, yeni yıl için Alman havalimanlarında 225 milyon yolcu beklediklerini, bunun da geçen yıla göre yüzde 4,2 artış anlamına geldiğini kaydetti.

Beisel, "Bu, Kovid-19 öncesi olan 2019 seviyesinin ancak yüzde 91'ine denk gelecek... Almanya, bir havacılık merkezi olarak büyüyor, ancak yapısal olarak dezavantajlı konumda kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ADV Başkanı Beisel, 1 Temmuz'da hava trafiği vergisinde planlanan indirim ve motor sorunları nedeniyle hizmet dışı kalan uçakların yeniden hizmete girmesiyle artan uçuş kapasitesini uçuşlarda bu yıl beklenen artışlara temel nedenler olarak gösterdi.

Alman politikacılara havacılık sektörünü ve dolayısıyla tüm ekonomiyi güçlendirmeleri için çağrıda bulunan Beisel, ülkenin havacılık sektörünün yeniden uluslararası düzeyde rekabetçi hale getirilmesini istedi.

Ralph Beisel, hava yollarının Alman havaalanlarında yeni rotalar açmasını teşvik etmek için daha fazla vergi ve ücret indirimi gerektiğini de vurgulayarak, havaalanlarının stratejik öneme ve muazzam bir ekonomik etkiye sahip altyapılar olarak kabul edildiğini belirtti.

Öte yandan, Almanya'da hava trafik kontrolünden sorumlu Deutsche Flugsicherung'e (DFS) göre, geçen yıl Alman hava sahasında 3,07 milyon uçuş gerçekleşti, 2024'e göre yüzde 3,5 artış görüldü. En yoğun gün 18 Temmuz 2025'te 10 bin 220 uçuşla gerçekleşti.