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Almanya'da özel sektör faaliyetleri, imalat ve hizmet sektörlerindeki güçlü performansın etkisiyle kasımda geçen aya göre 1,6 puan artarak 55'e yükseldi.

S&P Global, Almanya'nın kasım ayına ilişkin öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, kasımda geçen aya kıyasla 1,6 puan artarak 53,4'ten 55'e çıktı.

Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gören endekse ilişkin piyasa beklentisi, verinin 53,2-53,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ekonomide büyüme ve daralmayı ayıran 50 puan eşiğinin üzerinde gelen bu veri, Alman ekonomisindeki toparlanmanın ivme kazandığına işaret etti.

Kasım ayında büyümenin lokomotifi olmayı sürdüren imalat sanayi PMI, geçen ayki 54,2 seviyesinden 55'e çıkarak son 56 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa beklentisi bu endeksin 54 seviyesine gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI ise 52,5'ten 54'e yükselerek geçen yılın ekim ayından bu yana en güçlü artışını kaydetti.

Anket sonuçlarına göre, imalat sektöründe artan siparişler ve iyimser beklentilerin etkisiyle istihdam, 2023 ortasından bu yana ilk kez artış gösterdi. Buna karşın hizmet sektöründeki işten çıkarmaların sürmesi nedeniyle genel istihdam üst üste ikinci ayda da hafif geriledi.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde, artan ihracat siparişleriyle desteklenen imalat sanayisindeki yükselişin sürdüğünü belirterek, "Daha çok iç pazara odaklanan hizmet sektöründe de talep canlandı ve bir yılı aşkın sürenin en güçlü iyileşmesini gösterdi. Bu durum, toparlanmanın genele yayıldığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yıllar süren durgunluğun ardından özellikle savunma ve altyapı alanlarındaki milyarlarca avroluk kamu harcamalarıyla yeniden büyüme patikasına giren Alman ekonomisi için 2026 yılı büyüme tahminleri de yukarı yönlü revize ediliyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bu yıl için beklenenden daha güçlü bir ekonomik toparlanma öngörerek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın 2026'da yüzde 1,3 büyümesini bekliyor.

Ekonomi enstitülerinin birçoğu ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltti.

Alman hükümeti de bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıkladığı ekonomik büyüme tahminini, yayımladığı sonbahar dönemi tahminleri raporunda yüzde 1,3'e çıkardı.

Kaynak: AA