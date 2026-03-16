Haberler

Berlin Brandenburg Havalimanı'nda grev nedeniyle tüm uçuşlar durdurulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 Mart'ta Berlin Brandenburg Havalimanı'nda gerçekleşecek uyarı grevi nedeniyle yolcu trafiği tamamen duracak. Grev nedeniyle çarşamba günü planlanan tüm yolcu uçuşlarının askıya alındığı açıklandı.

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'nın (Ver.di), BER'de çalışan yaklaşık 2 bin personel için 18 Mart Çarşamba tam günlük uyarı grevi çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Grev nedeniyle çarşamba günü planlanan tüm yolcu uçuşlarının askıya alındığı aktarılan açıklamada, havalimanı yönetiminin hava yolu şirketleri, yer hizmetleri, güvenlik firmaları ve bölgedeki işletmeleri durum hakkında bilgilendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, yolcuların rezervasyon ve alternatif seyahat seçenekleri için ilgili firmalarla iletişime geçmeleri tavsiye edildi. Grev kararından, yaklaşık 57 bin yolcuyu ilgilendiren toplam 445 kalkış ve varış seferinin etkilenmesi bekleniyor.

MÜZAKERELERDE YÜZDE 1 KRİZİ

Ver.di, işveren tarafının 2028 sonuna kadar yıllık yalnızca yüzde 1 artış öngören teklifini "ciddiyetsiz bir provokasyon" olarak nitelendirerek yaklaşık 2 bin çalışan için iş bırakma çağrısı yaptı.

Sendika, çalışanlar için yüzde 6 veya aylık en az 250 avro zam talep ediyor. 18 Mart'ta yapılacak eylem, mevcut ücret müzakereleri dönemindeki ilk uyarı grevi olma özelliğini taşıyor.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan, son haftalarda Lufthansa'da yaşanan grev dalgası nedeniyle Frankfurt ve Münih gibi ana merkezlerde de iç hat uçuşları durma noktasına gelmişti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

