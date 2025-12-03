Haberler

Alman otomotiv sektörünün ekonomiye güveni yeniden azaldı

Alman otomotiv endüstrisi, ekimdeki güçlü artışın ardından kasımda iş ortamı endeksinde önemli bir düşüş yaşadı. Sektör, ekonomik belirsizliklerin etkisiyle gelecek aylarda dış ticaret açısından yeni bir ivme beklemiyor.

Alman otomotiv endüstrisinin ekonomiye güveni, ekimde güçlü artışın ardından kasımda yeniden azaldı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, ekimde eksi 13,4 puan olan Alman otomotiv sektörü iş ortamı endeksi, kasımda 6,6 puan düşerek eksi 20 puana geriledi.

Bu düşüş, otomotiv sektörünün beklentilerinde önemli ölçüde daha karamsar olmasından kaynaklandı.

Şirketler, kasımda mevcut iş durumlarını "biraz daha iyi" olarak değerlendirdi.

Sektörün mevcut durum endeksi 4,7 puan artarak eksi 17 oldu. Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 4,6 puandan eksi 23 puana geriledi.

Ankete ilişkin açıklamada, "Alman otomotiv endüstrisinin İş Ortamı Anketi, ekimde güçlü artışın ardından kasımda yeniden önemli ölçüde düşüş yaşadı." ifadesi yer aldı.

Ifo'ya göre, Alman üreticiler, gelecek aylarda dış ticaretten yeni bir ivme beklemiyor.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, veriye ilişkin değerlendirmesinde, "İş ortamındaki bu iniş çıkışlar, Almanya'da ve dünya genelindeki ekonomik politika belirsizliğinin çok yüksek ve artan seviyesini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Otomotiv sektörü ekonominin bel kemiğini oluşturuyordu

Alman otomotiv endüstrisindeki kriz, gözden kaçan trendlerin, yapısal sorunların ve jeopolitik risklerin karmaşık etkileşimiyle ortaya çıkarken, otomotiv endüstrisi bir zamanlar Alman ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyordu.

Sektör, Almanya'da toplam katma değerin yüzde 5'ini, istihdamın yüzde 3'ünü oluşturuyor, gelir açısından ise açık ara en büyük sanayi sektörü konumunda.

Otomotiv üreticileri, 2024'te 262 milyar avro tutarında ihracat yaptı. Bu tutar, toplam ihracatın yüzde 17'sine denk geliyor.

2024 sonu itibarıyla Alman otomotiv sektöründe, tedarikçiler hariç yaklaşık 772 bin 900 kişinin istihdam edildiği kayıtlara geçerken, sektörün istihdamı 2023'e göre yüzde 1 azaldı.

Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü otomotiv sektöründe bulunuyor. Bu da otomotiv sektörünü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü konumuna taşıyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
