Alman enerji şirketi Wintershall Dea, Mısır'da yeni doğal gaz sahası keşfetti

Alman enerji şirketi Wintershall Dea, Mısır'ın Nil Deltası'ndaki Ebu Madi rezervuarında yeni bir doğal gaz sahası keşfettiğini duyurdu. Keşif, Wintershall Dea'nın Mısır Doğal Gaz Holding Şirketi (EGAS) ile ortaklık yapan bir müşterek teşebbüs olarak faaliyet gösterdiği Disouq imtiyaz bölgesinde gerçekleştirildi.

Alman enerji şirketi Wintershall Dea, Perşembe günü Mısır'ın Nil Deltası'ndaki Ebu Madi rezervuarında yeni bir doğal gaz sahası keşfettiğini duyurdu.

Keşif, Wintershall Dea'nın Mısır Doğal Gaz Holding Şirketi (EGAS) ile ortaklık yapan bir müşterek teşebbüs olarak faaliyet gösterdiği Disouq imtiyaz bölgesinde gerçekleştirildi.

Yeni saha, 2017 yılından bu yana üretim yapan mevcut Disouq doğal gaz sahasının yanında bulunuyor. Ebu Madi'de yapılan 3.070 metre derinlikli NSG-3 kuyusunun kazısında 22 metrelik bir rezervuarla karşılaşıldı.

Wintershall Dea, yeni keşfin Disouq doğal gaz sahasındaki üretimi hızlandıracağını ve ekonomik getirileri artıracağını açıkladı.

Wintershall Dea Mısır Genel Müdürü Sameh Sabry, ek doğal gaz hacminin, şirketin Mısır'da güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceği sağlamaya yönelik çabalarına katkıda bulunacağını belirtti.

Mısır, yakın zamanda Akdeniz ve Nil Deltası bölgelerindeki 12 yeni blokta doğal gaz ve ham petrol arama çalışmalarına yönelik yeni bir uluslararası ihale açmayı planladığını duyurmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)