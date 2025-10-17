Haberler

Allianz Grubu, En Değerli Sigorta Markası Seçildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Allianz Grubu, Interbrand'ın 'En İyi Global Markalar 2025' listesinde üst üste 7. kez en değerli sigorta markası olarak belirlendi. Marka, küresel çapta 27. sıraya yükseldi ve değerini %20 artırarak 28,2 milyar dolara çıkardı.

Allianz Grubu, "Interbrand En İyi Global Markalar 2025" listesinde üst üste 7. kez en değerli sigorta markası seçildi.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, New York merkezli küresel marka danışmanlığı şirketi Interbrand'ın "En İyi Global Markalar" (Best Global Brands) listesine bu yıl giren şirketler belli oldu.

Allianz Grubu, 2000 yılından bu yana yayımlanan listenin 2025 versiyonunda da yer alarak en değerli global sigorta şirketi seçildi. Listeye üst üste 7. kez giren marka, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Küresel çapta en değerli markalar arasında geçen yıla kıyasla 2 basamak yükselerek 27. sıraya yerleşen Allianz, marka değerini ise bir önceki yıla oranla yüzde 20 artırarak 28,2 milyar dolara çıkardı.

Allianz Grubu, bu ay yayımlanan TIME dergisinin "Dünyanın En İyi Şirketleri 2025" listesinde de 12. sırada gösterilmişti.

Allianz Grubu, 70 ülkede 156 bini aşkın çalışanıyla 128 milyon müşterisine sigortacılık ve varlık yönetimi hizmeti veriyor. 2023 yılında 100'üncü yılını kutlayan Allianz Türkiye ise 2008'den bu yana faaliyetlerine Allianz Grubu'nun bir parçası olarak devam ediyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Abdullah Öcalan'dan 'umut hakkı' çıkışı: Bagajın kaldırılması lazım

Öcalan'dan 'umut hakkı' tartışmasıyla ilgili gündem olacak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.