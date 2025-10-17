Allianz Grubu, En Değerli Sigorta Markası Seçildi

Allianz Grubu, "Interbrand En İyi Global Markalar 2025" listesinde üst üste 7. kez en değerli sigorta markası seçildi.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, New York merkezli küresel marka danışmanlığı şirketi Interbrand'ın "En İyi Global Markalar" (Best Global Brands) listesine bu yıl giren şirketler belli oldu.

Allianz Grubu, 2000 yılından bu yana yayımlanan listenin 2025 versiyonunda da yer alarak en değerli global sigorta şirketi seçildi. Listeye üst üste 7. kez giren marka, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Küresel çapta en değerli markalar arasında geçen yıla kıyasla 2 basamak yükselerek 27. sıraya yerleşen Allianz, marka değerini ise bir önceki yıla oranla yüzde 20 artırarak 28,2 milyar dolara çıkardı.

Allianz Grubu, bu ay yayımlanan TIME dergisinin "Dünyanın En İyi Şirketleri 2025" listesinde de 12. sırada gösterilmişti.

Allianz Grubu, 70 ülkede 156 bini aşkın çalışanıyla 128 milyon müşterisine sigortacılık ve varlık yönetimi hizmeti veriyor. 2023 yılında 100'üncü yılını kutlayan Allianz Türkiye ise 2008'den bu yana faaliyetlerine Allianz Grubu'nun bir parçası olarak devam ediyor.