Üye Girişi
Haberler

ALKÜ, Gündoğmuş'ta spor ve doğa turizmi merkezi kuruyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Gündoğmuş ilçesinde spor ve doğa turizminin merkezi olacak bir proje için çalışmalara başladı. Proje kapsamında yürüyüş, koşu, paraşüt, bisiklet, tırmanış, kano ve mağaracılık etkinlikleri yer alacak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından Gündoğmuş'a kurulması planlanan ve bünyesinde yürüyüş, koşu, paraşüt, bisiklet, tırmanış, kano ve mağaracılık etkinliklerinin yer alacağı AREKÇAM saha incelemesi yapıldı.

Turizm, sağlık ve spor alanında yaptığı projelerle Akdeniz Bölgesi'nde önemli gelişmeleri başlatan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), spor ve doğa turizminde Türkiye'de ilk olacak proje için kolları sıvadı. ALKÜ tarafından Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine spor ve doğa turizminin merkezi olacak AREKÇAM kuruluyor. Kurulması planlanan merkez için girişimleri başlatan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve Dr. Kağan Kurnaz ile birlikte Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'i makamında ziyaret etti. Ziyarette; ALKÜ AREKÇAM bünyesindeki yürüyüş, koşu, paraşüt, bisiklet, tırmanış, kano ve mağaracılık etkinlikleri ile bölgenin cazibe merkezi haline geleceği ve böyle bir merkezin Türkiye'de ilk olacağı dile getirildi. Çeşitli protokollerle Alanya başta olmak üzere Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Gazipaşa ilçelerinin spor turizmi potansiyelinin hayata geçirilmesi hakkında fikir birliğine varıldı. Toplantı sonrasında Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren eşliğinde Gündoğmuş'ta merkez için verilebilecek yerlerin incelemeleri yapıldı.

"Türkiye'de ilk olacak"

Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'in davetine teşekkür ederek ALKÜ'nün spor, sağlık ve turizmde bölgesel odaklı önemine işaret etti. Rektör Türkdoğan, bu faaliyetlerin dünya çapında öncü bir değer olacağını ve çeşitli iş birlikleriyle de kısa vadede sonuç alınacağını dile getirdi. Toplantının devamında Türkdoğan yaptığı konuşmada, "Kurulacak merkez; alanında ilk ve öncü olması bakımından sadece Alanya, Gündoğmuş ve çevre ilçelerde değil; Antalya ilinde, Akdeniz Bölgesi'nde ve sonra da tüm Türkiye genelinde işlevsel olabilecek bir yapıda olacak. Merkezin kurulmasıyla birlikte ALKÜ AREKÇAM, Akdeniz Bölgesi ve ülkemize yeni bir soluk getirecek. Türkiye'de ilk olacak projeye verdikleri destekten dolayı Başkanımız Sayın Mehmet Özeren'e teşekkür ederim" dedi. Rektör yardımcıları da toplantıda kurulması planlanan etkinlik alanlarına ilişkin olabilecek risk ve problemlerin çözümüne yönelik bilgiler aktararak disiplinler arası çalışmaların önemine işaret ettiler.

"Gündoğmuş cazibe merkezi olacak"

Merkezle birlikte spor ve sağlık turizmi konularındaki sorunların çözümüne yardımcı olmasının hedeflendiğini söyleyen Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş; spor turizmi-sağlık turizmi başta olmak üzere ekoturizm, agroturizm, bitki-botanik, tarih, coğrafya, orman ürünleri ve jeoloji gibi birçok alanda uygulamaların özel sektör ve kamu iş birliği ile multidisipliner çalışmaların gerçekleştirileceğine vurgu yaptı. Dr. Kağan Kurnaz ise "Kırsal Bölgelerin Spor Turizmi ile Kalkındırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi" konulu doktora tezinin çıktıları hakkında detaylı bilgi verdi. Spor turizmi açısından önemli bir destinasyon olan Gündoğmuş'un, Alanya ile bağlantılı olarak cazibe merkezi haline geleceğine ilişkin kurulacak merkezin öneminden bahsetti.

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, açılması planlanan merkezin ilçede son derece önemli olduğunu ifade edip hem turistler hem de bölge halkı açısından karşılıklı gelişimlerin olacağına vurgu yaptı. Başkan Özeren, merkezin kurulması için tam destek sağlayacaklarını söyleyerek projenin bölge ve ülkemiz için hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gündoğmuş Alanya Spor Etkinlikler Doğa Turizm Spor Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title