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Alkol ve sigaradan alınan ÖTV miktarı yüzde 14.81'e yükseldi

Ekonomi Haberleri

6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından sigara ve alkollü içeceklerden alınan maktu ÖTV miktarı yüzde 14.81 oldu.

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından, alkol ve sigaraya gelecek ÖTV zammı belli oldu. Buna göre alkollü içki ve sigaradan alınan maktu ÖTV tutarı yüzde 14,81'e yükseldi.

FİYATLARA YANSITILACAK

Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte alkol ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 14.81 oldu. Alkollerde ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 14,81 oranında gerçekleşti. Belirlenen oranın, sigara ve alkol fiyatlarına zam olarak yansıtılması bekleniyor.

ENFLASYON YILLIK 38.21 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 3.92 arttı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Zam ÖTV Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

ben şahsen içki ve sigara içmem kullanmam ağzımada sürmedim bu parayı verip içenlere enayi diyorum kullanmak istesem bilimin ışığında bunları rahatlıkla imal edip kullanırım yasaklar ve zamlar bunların kullanımına engel değil sadece gayrimeşru üretim ve tüketimi artırır

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