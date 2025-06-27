Ali Özçete, OSS Yönetim Kurulu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ali Özçete, OSS Yönetim Kurulu Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Genel Kurulu'nda Ali Özçete yeniden başkan seçildi. Yeni dönemde yönetim kurulunda Ufuk Çilek başkan yardımcısı, Emirhan Silahtaroğlu genel sekreter ve Fatih Odabaşılar sayman olarak görev alacak.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Ali Özçete seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin 2025 yılı Olağan Seçimli İdari ve Mali Genel Kurulu gerçekleştirdi. Genel Kurul toplantısında Ali Özçete, Ufuk Çilek, Emirhan Silahtaroğlu, Fatih Odabaşılar, Cemal Çobanoğlu, Emre Şahin, Halit Başbuğ, Beylem Leblebici Birsen, Mehmet Karakoç, Mustafa Tülümen, Müjdat Aras, Selim Aydınlıoğlu, Selim Marangoz ve Vecibe Kaplan Arslan firmalarını temsilen yeni dönemin yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.

İki yıl boyunca görev yapacak yeni dönem denetleme kurulu üyeleri ise Aziz Kahya, Hayati Kaya, Hüseyin Muratoğlu, Erdoğan Kesmen, Özden Doğan ve Şenay Bayram oldu.

Genel Kurul sonrası yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Toplantıda derneğin 2023'ten beri yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Ali Özçete yeniden seçildi.

Diğer görev dağılımlarının da gerçekleştirildiği toplantıda, başkan yardımcılığı görevine Ufuk Çilek, genel sekreterlik görevine Emirhan Silahtaroğlu, saymanlık görevine ise Fatih Odabaşılar getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Özçete, "Yeni dönemde yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyorum. OSS olarak son iki yılda eşitlik, şeffaflık ve kapsayıcılık üzerine kurduğumuz temelimizi güçlendirmek için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de üyelerimizle birlikte sektörümüzün gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. OSS olarak ortak akıl ve işbirliğiyle oluşturduğumuz vizyonumuzu daha da ileri taşıma kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
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