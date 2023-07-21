Algida, Ford Otosan ile İş Birliği Yaparak Elektrikli Araçları Filosuna Ekledi

Algida, Ford Otosan ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle yüzde yüz elektrikli Ford E-transit araçları, dağıtım ağına kattığını duyurdu. Araçların teslim töreni, Rahmi Koç Müzesi'nde, Unilever Türkiye, Algida ve Ford Otosan yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Dünyada 100, Türkiye'de ise 30 yılı aşkın süredir dondurma üreticisi Algida, 'Mutlu İnsanlar ve Mutlu Gezegen' misyonu çerçevesinde, küresel karbon salımını azaltma hedefiyle, şehir için dağıtım filosunu elektrikli araçlarla yenilemeye başladı.

Ford Otosan iş birliğiyle Algida filosuna katılan Türkiye'nin elektrikli hafif ticari aracı E-Transit, Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk tarafından Unilever Türkiye ve Orta Doğu Dondurma Genel Müdürü Toloy Tanrıdağlı ve Unilever Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu Tedarik Zinciri ve Müşteri Operasyonları Başkanı Graham Sommer'e teslim edildi. Bu adımıyla şirket, elektrikli dondurma araçlarını şehir içi filosuna kattı.

Elektrikli araçlar, Algida depolarında yeşil enerji ile şarj edilecek. Şirketin şehir içi dağıtım filosunun 2025 sonuna kadar yüzde 100 elektrikli araçlarla tamamlanması hedefleniyor.

Unilever Türkiye ve Orta Doğu Dondurma Genel Müdürü Toloy Tanrıdağlı 'Türkiye'de bir ilke imza atıp dağıtım ağımıza kattığımız yüzde 100 elektrikli araçlarımızla, operasyonumuzdaki karbon salımını yılda yaklaşık 125 ton azaltmayı hedefliyoruz" dedi. Tanrıdağlı, 'Türkiye'nin dondurmacısı Algida olarak hem ülkemize hem de dünyamızla mutluluğu paylaşırken, dünyanın önde gelen dondurma şirketi olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Ekosistemimize duyduğumuz saygıyı geçtiğimiz yıldan bu yana dünya genelindeki 3 milyon, Türkiye'deki 260 bin adet dondurma kabinimizin 1 senede harcadığı toplam enerjiyi hesaplayıp yenilenebilir enerjiye dönüştürürerek gösteriyoruz. Kabinlerimizin sarf ettiği enerji miktarı kadar yenilenebilir enerji üreten tesislere destek sağlayarak karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. I-REC yenilenebilir enerji sertifikası ile satın aldığınız elektriğin uluslararası piyasalarda yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını belgeliyoruz. Bugün ise Ford Otosan iş birliği ile Türkiye'deki şehir içi araç filomuza ilk elektrikli araçları dahil ettik. Operasyonumuzdaki karbon salımını yılda yaklaşık 125 ton azaltmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Unilever Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu Tedarik Zinciri ve Müşteri Operasyonları Başkanı Graham Sommer ise '2039 yılına kadar değer zincirimiz genelinde net sıfır emisyon hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz' dedi. Sommer, 'Unilever olarak, 2030 yılına kadar operasyonel emisyonlarımızı sıfırlamak ve 2039 yılına kadar değer zincirimiz genelinde net sıfır emisyon elde etmek için bilime dayalı hedefler belirledik. Filolarımızda elektrikli araçlara geçmek de bunun en temel parçalarından birini oluşturuyor. Algida markamız, Türkiye'de yüzde 100 elektrikli E-Transit araçlarını filosuna katarak dağıtım operasyonlarında kullanmaya başlayan ilk marka oldu. Önümüzdeki 5 yıl içinde doğrudan dağıtım filomuzun tamamını elektrikli araçlara dönüştürmeyi hedefliyor, Türkiye'deki elektrikli araç altyapısının gelişmesiyle bu dönüşümü ülke genelinde iş ortaklarımızla yürüttüğümüz operasyonlarımıza da taşımayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Araçların devir teslim töreni sırasında Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, Unilever çatısı altındaki dondurma devi Algida ile iş birlikleri hakkındaki mutluluğunu; 'Elektrikli mobiliteye olan bağlılıkları için Algida'ya en içten teşekkürlerimi sunarım. Birlikte, karşılıklı değer yaratmak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için çalışıyoruz. Olağanüstü verimliliği, üstün performansı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle E-Transit, otomotiv endüstrisinin elektrikli dönüşümüne öncülük etme vizyonumuzun en güzide sembollerinden biri. Filo kullanıcılarına elektrikli mobilitenin faydalarını tam olarak benimserken iş taleplerini etkin bir şekilde karşılamaları için daha fazla esneklik ve güven sunarak onları güçlendiriyor. Özetle ticaretin sadece bugününe değil, geleceğine de yön veriyor" sözleriyle dile getirdi.