Alfa Romeo ve Luna Rossa'nın Ortaklığı America's Cup'a Hazırlanıyor

Alfa Romeo ve Luna Rossa'nın Ortaklığı America's Cup'a Hazırlanıyor
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Alfa Romeo, tarihi boyunca cesaretini göstermek üzere İtalyan yelken takımı Luna Rossa ile işbirliği yaptı. İki marka, Napoli'de düzenlenecek America's Cup yarışında mücadele edecek.

Alfa Romeo, İtalyan yelken takımı Luna Rossa ile işbirliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ortaklığın resmi duyurusu, Alfa Romeo'nun 115 yıllık tarihinin ve yeni meydan okumalara göğüs geren cesaretinin anlatıldığı video ile paylaşıldı.

İki marka, 38'incisi İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek prestijli yelken yarışlarından "America's Cup" (Amerika Kupası) yarışında mücadele edecek.

Amerika Kupası milyonlarca hayranı bir araya getirirken, tarihinde ilk kez İtalya'da, doğa ve spor kültürünün buluştuğu Napoli Körfezi'nde gerçekleşiyor.

Luna Rossa ekibi ve resmi sponsorları Alfa Romeo, yarışta en iyi performansın sergilemesi için uzmanlık, tasarım, gelişmiş malzemeler ve üstün mühendislik tekniklerini birleştiriyor.

Yarış, İtalya'nın Brescia şehrinden 17 Haziran'da başlayacak.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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