Haberler

Albayrak Grubu, Gambiya'da Liman Projesi için Zenith Bank ile Anlaştı

Albayrak Grubu, Gambiya'da Liman Projesi için Zenith Bank ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Albayrak Grubu, Gambiya'nın başkenti Banjul'daki liman rehabilitasyon projesi için Zenith Bank ile finansman sözleşmesi imzaladı. Proje, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

ALBAYRAK Grubu, Gambiya'nın başkenti Banjul'da yürütmekte olduğu liman rehabilitasyon projesi kapsamında, Afrika'nın en büyük bankalarından Zenith Bank ile proje finansman kredisi sözleşmesi imzaladı. Böylece Albayrak Grubu, 30 yıllık imtiyaz süresi boyunca Banjul Limanı'nın modernizasyonu ve işletmesinden sorumlu olacak.

Albayrak Grubu'nun Banjul Limanı için ticari bir bankadan sağladığı uzun vadeli kredi, projenin ticari potansiyelini ve finansal sürdürülebilirliğini ortaya koyuyor. Düzenlenen imza törenine Zenith Bank Gambiya Genel Müdürü Kabiru Imoagene Mustapha, Bölge Direktörü Inna Buya Puye ve Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz katıldı. Yılmaz, bu gelişmenin yalnızca mevcut proje için değil, aynı zamanda ilerleyen safhalarda ticari bankaların liman projelerine daha güçlü bir şekilde katılım göstermesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Albayrak Grubu, 30 yıllık imtiyaz süresi boyunca Banjul Limanı'nın modernizasyonu ve işletmesinden sorumlu olacak. Proje tamamlandığında, Gambiya'nın uluslararası ticaretteki konumunun güçlenmesine ve bölge ekonomisinin büyümesine önemli katkılar sağlanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu için resmi açıklama: Takımın başına getirmeyeceğiz

Emre Belözoğlu için resmi açıklama: Takımın başına getirmeyeceğiz
Stuttgart'a kötü haber! Takımın yıldızı Fenerbahçe maçında yok

10 maçta 6 gole katkı yapan yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.