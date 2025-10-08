Albayrak Grubu, Gambiya'da Liman Projesi için Zenith Bank ile Anlaştı

ALBAYRAK Grubu, Gambiya'nın başkenti Banjul'da yürütmekte olduğu liman rehabilitasyon projesi kapsamında, Afrika'nın en büyük bankalarından Zenith Bank ile proje finansman kredisi sözleşmesi imzaladı. Böylece Albayrak Grubu, 30 yıllık imtiyaz süresi boyunca Banjul Limanı'nın modernizasyonu ve işletmesinden sorumlu olacak.

Albayrak Grubu'nun Banjul Limanı için ticari bir bankadan sağladığı uzun vadeli kredi, projenin ticari potansiyelini ve finansal sürdürülebilirliğini ortaya koyuyor. Düzenlenen imza törenine Zenith Bank Gambiya Genel Müdürü Kabiru Imoagene Mustapha, Bölge Direktörü Inna Buya Puye ve Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz katıldı. Yılmaz, bu gelişmenin yalnızca mevcut proje için değil, aynı zamanda ilerleyen safhalarda ticari bankaların liman projelerine daha güçlü bir şekilde katılım göstermesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

Albayrak Grubu, 30 yıllık imtiyaz süresi boyunca Banjul Limanı'nın modernizasyonu ve işletmesinden sorumlu olacak. Proje tamamlandığında, Gambiya'nın uluslararası ticaretteki konumunun güçlenmesine ve bölge ekonomisinin büyümesine önemli katkılar sağlanması bekleniyor.