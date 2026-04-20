Albayrak Beton'dan Teraphill 15 projesindeki son dairelere özel yeni kampanya

Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak: - "Son 17 dairemiz için peşin ödemeyi tercih edenlere yüzde 10 indirim kolaylığı sağlıyoruz"

Albayrak Beton'un, İstanbul'un Şile ilçesinde hayata geçirdiği projesi Teraphill 15'te son 17 daire yüzde 10 indirimle satışa açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Albayrak Beton, Şile'de konumlanan projede son dairelere özel yeni bir kampanya başlattı.

Albayrak Beton'un inşaatını tamamlayarak teslimlerine başladığı proje, toplamda 7 bin 118 metrekare arsa alanı, 4 bin 543 metrekare inşaat alanı üzerinde yükseliyor.

Bahçe ve çatı dubleksleri alternatifleriyle yatırımcıların karşısına çıkan proje, 7 blokta 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 56 daireden oluşuyor.

Büyüklükleri, brüt 50 ila 132 metrekare arasında değişen son 17 daire, peşin alımlarda yüzde 10 indirim fırsatıyla ve 7 milyon liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Bahçe ve teras kullanım alanları, yatay mimari, topografyaya uyumlu blok yerleşimi, peyzajı, çocuk ve yetişkin yüzme havuzu, barbekü alanları ve denize yakın olma avantajıyla dört mevsimi yaşama imkanı sağlayan proje, hastane ve eğitim kuruluşlarına kolayca ulaşım imkanı sunuyor.

Proje, Şile Devlet Hastanesi'ne 2, Işık Üniversitesi'ne 3, Şile Limanı ile plajlara 5 ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na 59 kilometre mesafede bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, projeden daire almak isteyenler için peşin ödemelerde yüzde 10 indirim fırsatı sunduklarını belirtti.

Albayrak, projeyi tamamlayarak kısa zaman önce sahiplerine teslim etmeye başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Projemizden dairelerini teslim alanlara tapularını hemen veriyoruz. Dairelerimize özellikleri ve nitelikleri sebebiyle ciddi talep geldi. Markamızı tanıyan, projelerimizde kullandığımız kendi imzamızı taşıyan betonlarımızın kalitesine ve diğer tüm girdilerimize güvenen yatırımcılarımızdan yoğun ilgi gördük. Şimdi de son 17 dairemiz için peşin ödemeyi tercih edenlere yüzde 10 indirim kolaylığı sağlıyoruz. Projemizde daire fiyatları ise 7 milyon liradan başlıyor."

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü
